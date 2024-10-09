«Лада» в овертайме обыграла «Сибирь»

«Лада» на своем льду одержала победу над «Сибирью» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У хозяев в основное время голы забили Трой Джозефс, Михаил Фисенко и Зият Пайгин. Остап Сафин отметился двумя результативными передачами. За гостей шайбы забросили Владислав Кара, Владимир Бутузов и Сергей Широков. Во втором периоде Широков не сумел реализовать штрафной бросок в ворота «Лады».

В овертайме отличился форвард тольяттинской команды Никита Попугаев.

«Сибирь» с 16 очками после 14 игр располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Лада» (12) после этого матча поднялась на девятую позицию.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Кара — 4 (Пьянов), 1:49 — 0:1. Джозефс — 2 (Коромыслов, Сафин), 18:27 — 1:1. Бутузов — 7 (Мерфи), 31:27 — 1:2. Фисенко — 1 (Кугрышев), 33:32 — 2:2. Широков — 7, 36:47 — 2:3. Пайгин — 1 (Сафин), 45:17 — 3:3. Попугаев — 5 (Михайлов), 62:33 — 4:3.

Нереализованный буллит: Широков (Сибирь), 35:12 (Вратарь).

Вратари: Подъяпольский (62:27) — Красоткин.

Штраф: 0 — 8.

Броски: 33 (9+12+11+1) — 27 (8+7+9+3).

Судьи: Лаврентьев, Прокуратов.

9 октября. Тольятти. Лада Арена.