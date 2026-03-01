«Лада» — «Шанхай Дрэгонс»: видеообзор матча КХЛ

«Шанхай Дрэгонс» обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Встреча прошла в Тольятти.

У гостей по шайбе забросили Уильям Райлли и Райли Суттер. У хозяев отличился Никита Сетдиков.

«Шанхай» с 54 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Лада» с 43 очками — на 10-й строчке «Запада».