«Шанхай Дрэгонс» победил «Ладу» в гостевом матче

«Шанхай Дрэгонс» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы гостей забили Уильям Райлли и Райли Саттер. По две результативные передачи на свой счет записали Никита Попугаев и Паркер Фу. У хозяев отличился Никита Сетдиков.

За игру тольяттинская команда нанесла 31 бросок в створ ворот соперника, а «драконы» — 14.

«Шанхай Дрэгонс» набрал 54 очка за 61 матч и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» (43 очка в 62 играх) располагается на строчку ниже.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 16:00. Лада Арена (Тольятти) Лада Шанхай Дрэгонс

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