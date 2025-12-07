«Лада» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» победила «Ладу» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У гостей два гола забил Адам Лишка. У хозяев отличились Андрей Алтыбармакян и Томас Юрчо.

«Северсталь» набрала 49 очков и лидирует в таблице Западной конференции. Череповецкий клуб в следующем матче примет «Салават Юлаев» 18 декабря.

«Лада» потерпела четвертое поражение подряд и с 23 очками — на 10-й строчке. В следующем матче команда сыграет дома с ЦСКА 16 декабря.