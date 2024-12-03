«Лада» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» дома обыграла «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

«Лада» одержала третью победу подряд. Клуб набрал 31 очко и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 36 очками — на 7-й строчке «Востока».