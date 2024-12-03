«Лада» победила «Северсталь»

«Лада» дома обыграла «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

Шайбу забросил Михаил Фисенко.

«Лада» одержала третью победу подряд. Клуб набрал 31 очко и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 36 очками — на 7-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Северсталь» (Череповец) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Фисенко — 3 (Шараканов, Алтыбармакян), 20:15 — 1:0.

Вратари: Подъяпольский — Шостак (57:49 — 59:34, 59:48).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 20 (7+6+7) — 33 (14+8+11).

Судьи: Ермолаев, Спирин.

3 декабря. Тольятти. Лада Арена. 5320 зрителей.