«Северсталь» нанесла «Ладе» третье поражение подряд

«Северсталь» на выезде обыграла «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей голами отметились Даниил Казулаев, Адам Лишка и Владимир Грудинин, за хозяев забил Иван Савчик.

За игру череповецкая команда нанесла 40 бросков в створ ворот соперника, на счету тольяттинцев 20 бросков в створ.

«Северсталь» набрала 84 очка за 65 матчей и вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» потерпела третье поражение подряд и с 45 очками после 66 игр располагается на предпоследней, десятой строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

11 марта, 18:00. Лада Арена (Тольятти) Лада Северсталь

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