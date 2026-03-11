«Северсталь» нанесла «Ладе» третье поражение подряд
«Северсталь» на выезде обыграла «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.
У гостей голами отметились Даниил Казулаев, Адам Лишка и Владимир Грудинин, за хозяев забил Иван Савчик.
За игру череповецкая команда нанесла 40 бросков в створ ворот соперника, на счету тольяттинцев 20 бросков в створ.
«Северсталь» набрала 84 очка за 65 матчей и вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» потерпела третье поражение подряд и с 45 очками после 66 игр располагается на предпоследней, десятой строчке.
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|4
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|8
|Северсталь
|7
|2
|5
|5
|9
|Лада
|6
|1
|5
|4
|10
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|21.09
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|Амур – Северсталь
|1 : 4
|21.09
|12:30
|Адмирал – ЦСКА
|3 : 4 Б
|21.09
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|Ак Барс – Лада
|- : -
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