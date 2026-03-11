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«Северсталь» нанесла «Ладе» третье поражение подряд

Алина Савинова

«Северсталь» на выезде обыграла «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей голами отметились Даниил Казулаев, Адам Лишка и Владимир Грудинин, за хозяев забил Иван Савчик.

За игру череповецкая команда нанесла 40 бросков в створ ворот соперника, на счету тольяттинцев 20 бросков в створ.

«Северсталь» набрала 84 очка за 65 матчей и вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» потерпела третье поражение подряд и с 45 очками после 66 игр располагается на предпоследней, десятой строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
11 марта, 18:00. Лада Арена (Тольятти)
Лада
Северсталь

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21.09 12:00 Амур – Северсталь 1 : 4
21.09 12:30 Адмирал – ЦСКА 3 : 4 Б
21.09 19:00 Ак Барс – Лада - : -
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