«Лада» — сборная Казахстана: смотреть трансляцию матча Кубка президента Республики Казахстан
Сборная Казахстана и «Лада» сыграют в финале Кубка Президента Казахстана в воскресенье, 18 августа. Игра пройдет в ледовом дворце «Барыс Арена» в Астане. Начало — в 15.00 по московскому времени (в 17:00 по Астане).
Прямые трансляции всех матчей запланированы на телеканалах Qazsport (для жителей Казахстана) и KHL Prime. Также все игры будут транслироваться в прямом эфире YouTube-канала ХК «Барыс» — BARYS TV.
По итогам трех матчей «Лада» набрала 6 очков, сборная Казахстана — 4, у «Барыса» в активе 3 очка, а «Амур» проиграл все встречи и не набрал баллов.
В рамках турнира команды сначала сыграли по круговой системе, а затем проводят решающие поединки для определения итоговых мест. «Барыс» и «Амур» сыграли в матче за третье место.
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