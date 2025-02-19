«Лада» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» дома обыграла «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

«Лада» занимает десятое место в таблице Восточной конференции с 46 очками. «Салават Юлаев» идет на второй строчке с 75 очками.