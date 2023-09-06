«Лада» дома примет «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября, в среду. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире можно посмотреть на официальном сайте КХЛ по платной подписке. Начало трансляции — 17.50 мск. Также видеотрансляция матча «Лада» — «Салават Юлаев» будет доступна на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке. Также трансляцию смотрите в приложениях букмекерских контор (необходимо пройти процедуру регистрации). Формальные события и статистика матча «Лада» — «Салават Юлаев» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Жители Башкортостана смогут посмотреть игру местной команду на телеканале «БСТ».

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