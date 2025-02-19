«Лада» обыграла «Салават Юлаев» и одержала вторую победу в 12 последних матчах

«Лада» на домашнем льду победила «Салават Юлаев» в матче FONBET Чемпионате КХЛ — 3:0.

Голами отметились Алексей Ожгихин, Данил Юртайкин и Егор Морозов.

В конце первого периода нападающий уфимцев Джошуа Ливо, являющийся лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ, получил удаление до конца матча за оскорбление судей.

«Лада» (46 очков) одержала вторую победу в 12 последних матчах и занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.

«Салават Юлаев» (75) остается вторым на «Востоке». Ранее уфимцы гарантировали себе выход в плей-офф.

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Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Ожгихин — 5 (Романов), 8:31 — 1:0. Юртайкин — 7 (Калабушкин, Березин), 27:54 — 2:0. Морозов — 1 (бол., Михайлов, Камара), 34:18 — 3:0.

Вратари: Трушков — Вязовой (54:11).

Штраф: 14 — 40.

Броски: 30 (9+16+5) — 30 (13+8+9).

Судьи: Морозов, Сергеев.

19 февраля. Тольятти. Лада Арена.