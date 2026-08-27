«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ладу», Ремпал набрал 5 очков
«Салават Юлаев» одержал победу над «Ладой» в матче предсезонного турнира «Мемориал Ивана Ромазана» — 6:5 ОТ.
5 (2+3) очков у уфимцев набрал Шелдон Ремпал. Также дубль на счету Джека Родуолда, который забросил победную шайбу в овертайме. По голу забили Девин Броссо и Максим Кузнецов.
У «Лады» отличились Иван Савчик, Артем Карпов, Бен Кинг, Райли Савчук и Константин Рыжов.
Мемориал И. Ромазана
«Лада» (Тольятти) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:6 ОТ (2:1, 2:1, 1:3, 0:1)
Голы: Савчик — 1 (Кудрявцев, Алтыбармакян), 6:30 — 1:0. Родуолд — 1 (бол., Ремпал, Броссо), 8:12 — 1:1. Карпов — 1 (Сетдиков), 15:02 — 2:1. Кинг — 2 (бол., Алтыбармакян, Михайлов), 22:48 — 3:1. Ремпал — 2 (Варлов, Цулыгин), 25:47 — 3:2. Савчук — 1 (Дяденькин, Михайлов), 31:04 — 4:2. Броссо — 5 (бол., Ремпал), 40:31 — 4:3. Ремпал — 3 (бол., Родуолд, Алексеев), 41:55 — 4:4. Рыжов — 1 (Михайлов, Таймазов), 43:54 — 5:4. Кузнецов — 4 (мен.), 58:22 — 5:5. Родуолд — 2 (бол., Броссо, Ремпал), 61:10 — 5:6.
Вратари: Мишуров — Елин.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 22 (8+7+7+0) — 27 (5+10+9+3).
Судьи: Бирин, Гамалей.
27 августа. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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