«Салават Юлаев» в серии буллитов вырвал победу у «Лады»

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

Команды открыли счет в третьем периоде — на гол форварда хозяев Троя Джозефса гости ответили заброшенной шайбой Александра Хмелевского, который также реализовал победный буллит.

«Салават Юлаев» с 36 очками в 26 встречах идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Лада» продлила серию поражений до пяти матчей. Команда из Тольятти (25 очков в 27 играх) располагается на восьмой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Джозефс — 4, 41:41 — 1:0. Хмелевский — 13 (бол., Тодд, Хафизуллин), 59:21 — 1:1.

Победный буллит: Хмелевский.

Вратари: Подъяпольский — Самонов (57:32 — 57:32).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (11+9+6+2) — 55 (16+18+19+2).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

21 ноября. Тольятти. Лада Арена.