«Салават Юлаев» в серии буллитов вырвал победу у «Лады»
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
Команды открыли счет в третьем периоде — на гол форварда хозяев Троя Джозефса гости ответили заброшенной шайбой Александра Хмелевского, который также реализовал победный буллит.
«Салават Юлаев» с 36 очками в 26 встречах идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Лада» продлила серию поражений до пяти матчей. Команда из Тольятти (25 очков в 27 играх) располагается на восьмой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Джозефс — 4, 41:41 — 1:0. Хмелевский — 13 (бол., Тодд, Хафизуллин), 59:21 — 1:1.
Победный буллит: Хмелевский.
Вратари: Подъяпольский — Самонов (57:32 — 57:32).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (11+9+6+2) — 55 (16+18+19+2).
Судьи: Гашилов, Оскирко.
21 ноября. Тольятти. Лада Арена.
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Автомобилист – Куньлунь РС
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Лада – Сал. Юлаев
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