Дубли Ефремова и Родуолда принесли «Салавату Юлаеву» победу над «Ладой»

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей по дублю оформили Владислав Ефремов и Джек Родуолд, еще одну шайбу забросил Александр Жаровский. Оба гола хозяев забил Райли Савчук.

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд и с 48 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (30 очков) находится на последней, 11-й позиции на «Западе».

Следующий матч уфимцы проведут 17 января на выезде против «Автомобилиста», а тольяттинская команда 18 января примет «Сочи».