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Дубли Ефремова и Родуолда принесли «Салавату Юлаеву» победу над «Ладой»

Алина Савинова

«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей по дублю оформили Владислав Ефремов и Джек Родуолд, еще одну шайбу забросил Александр Жаровский. Оба гола хозяев забил Райли Савчук.

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд и с 48 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (30 очков) находится на последней, 11-й позиции на «Западе».

Следующий матч уфимцы проведут 17 января на выезде против «Автомобилиста», а тольяттинская команда 18 января примет «Сочи».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 января, 18:00. Лада Арена (Тольятти)
Лада
Салават Юлаев

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 24 17 7 36
2 Нефтехимик 23 13 10 29
3 Барыс 22 12 10 25
4 Ак Барс 24 11 13 24
5 Амур 21 11 10 23
6 Салават Юлаев 23 11 12 23
7 Адмирал 22 10 12 23
8 Автомобилист 21 10 11 22
9 Авангард 20 10 10 22
10 Сибирь 24 9 15 21
11 Трактор 22 9 13 21
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 22 17 5 34
2 Локомотив 22 16 6 32
3 Шанхай Дрэгонс 21 14 7 30
4 Торпедо НН 21 13 8 29
5 Спартак 23 12 11 28
6 Северсталь 23 12 11 26
7 Динамо М 24 9 15 23
8 Динамо Мн 22 8 14 22
9 СКА 21 10 11 21
10 Сочи 22 7 15 14
11 Лада 23 4 19 13
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4.11 10:00 Адмирал – СКА 4 : 0
4.11 13:30 Сибирь – Ак Барс 3 : 1
4.11 14:00 Трактор – Барыс 2 : 1
4.11 17:00 Спартак – Локомотив 1 : 4
4.11 17:00 Салават Юлаев – Лада 5 : 0
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