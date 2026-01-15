Дубли Ефремова и Родуолда принесли «Салавату Юлаеву» победу над «Ладой»
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.
У гостей по дублю оформили Владислав Ефремов и Джек Родуолд, еще одну шайбу забросил Александр Жаровский. Оба гола хозяев забил Райли Савчук.
«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд и с 48 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (30 очков) находится на последней, 11-й позиции на «Западе».
Следующий матч уфимцы проведут 17 января на выезде против «Автомобилиста», а тольяттинская команда 18 января примет «Сочи».
Положение команд
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|24
|17
|7
|36
|2
|Нефтехимик
|23
|13
|10
|29
|3
|Барыс
|22
|12
|10
|25
|4
|Ак Барс
|24
|11
|13
|24
|5
|Амур
|21
|11
|10
|23
|6
|Салават Юлаев
|23
|11
|12
|23
|7
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|8
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|9
|Авангард
|20
|10
|10
|22
|10
|Сибирь
|24
|9
|15
|21
|11
|Трактор
|22
|9
|13
|21
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|22
|17
|5
|34
|2
|Локомотив
|22
|16
|6
|32
|3
|Шанхай Дрэгонс
|21
|14
|7
|30
|4
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|23
|12
|11
|28
|6
|Северсталь
|23
|12
|11
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|21
|10
|11
|21
|10
|Сочи
|22
|7
|15
|14
|11
|Лада
|23
|4
|19
|13
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7.11
8.11
9.11
|4.11
|10:00
|Адмирал – СКА
|4 : 0
|4.11
|13:30
|Сибирь – Ак Барс
|3 : 1
|4.11
|14:00
|Трактор – Барыс
|2 : 1
|4.11
|17:00
|Спартак – Локомотив
|1 : 4
|4.11
|17:00
|Салават Юлаев – Лада
|5 : 0
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