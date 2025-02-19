«Лада» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Лада» и «Салават Юлаев» встретятся в чемпионате КХЛ 19 февраля
«Лада» и «Салават Юлаев» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 19 февраля. Матч на «Лада Арене» в Тольятти начнется в 18.00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Жителям Уфы можно смотреть матч на местном телеканале «БСТ».
Отслеживать ключевые события и результат игры «Лада» — «Салават Юлаев» можно в матч-центре на нашем сайта.
У «Лады» в регулярном чемпионате — 54 игры, 44 очка и 10-е место в Восточной конференции. У «Салавата Юлаева» — 75 очков в 55 матчах и второе место на «Востоке».
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|66
|49
|17
|105
|2
|Авангард
|66
|45
|21
|95
|3
|Ак Барс
|66
|41
|25
|90
|4
|Автомобилист
|66
|39
|27
|82
|5
|Салават Юлаев
|66
|34
|32
|74
|6
|Трактор
|66
|31
|35
|71
|7
|Нефтехимик
|66
|33
|33
|69
|8
|Сибирь
|66
|28
|38
|65
|9
|Амур
|66
|26
|40
|60
|10
|Барыс
|67
|21
|46
|53
|11
|Адмирал
|66
|19
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|67
|45
|22
|96
|2
|Северсталь
|67
|40
|27
|86
|3
|Динамо Мн
|66
|38
|28
|85
|4
|ЦСКА
|67
|37
|30
|82
|5
|Динамо М
|66
|38
|28
|81
|6
|СКА
|66
|36
|30
|79
|7
|Торпедо НН
|67
|36
|31
|79
|8
|Спартак
|66
|35
|31
|77
|9
|Шанхай Дрэгонс
|66
|21
|45
|54
|10
|Лада
|67
|19
|48
|45
|11
|Сочи
|66
|18
|48
|44
Результаты / календарь
|17.03
|18:00
|Лада – Амур
|- : -
|17.03
|19:10
|Динамо Мн – Авангард
|- : -
