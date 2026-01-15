«Лада» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Лада» и «Салават Юлаев» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 15 января. Игра в Тольятти в спортивном комплексе «Лада Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Лада» — «Салават Юлаев» отслеживайте в нашем матч-центре.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

15 января, 18:00. Лада Арена (Тольятти) Лада Салават Юлаев

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги.

В сезоне КХЛ-2025/26 «Лада» провела 45 игр, набрала 30 очков и занимает 11-е место на «Западе». «Салават Юлаев» с 46 очками после 45 матча идет седьмым в конференции.

12 января тольяттинцы уступили СКА (3:4 Б), а уфимцы обыграли «Авангард» (4:3).

Матч «Лада» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс