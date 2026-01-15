«Лада» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Лада» и «Салават Юлаев» сыграют в чемпионате КХЛ 15 января
«Лада» и «Салават Юлаев» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 15 января. Игра в Тольятти в спортивном комплексе «Лада Арена» начнется в 18.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Лада» — «Салават Юлаев» отслеживайте в нашем матч-центре.
Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги.
В сезоне КХЛ-2025/26 «Лада» провела 45 игр, набрала 30 очков и занимает 11-е место на «Западе». «Салават Юлаев» с 46 очками после 45 матча идет седьмым в конференции.
12 января тольяттинцы уступили СКА (3:4 Б), а уфимцы обыграли «Авангард» (4:3).
Матч «Лада» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|Металлург Мг
|23
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|Нефтехимик
|22
|12
|10
|27
|3
|Барыс
|21
|12
|9
|25
|4
|Ак Барс
|22
|11
|11
|24
|5
|Амур
|21
|11
|10
|23
|6
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|7
|Авангард
|20
|10
|10
|22
|8
|Салават Юлаев
|22
|10
|12
|21
|9
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|10
|Сибирь
|23
|8
|15
|19
|11
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|21
|16
|5
|32
|2
|Локомотив
|20
|15
|5
|30
|3
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|4
|Спартак
|22
|12
|10
|28
|5
|Шанхай Дрэгонс
|20
|13
|7
|28
|6
|Северсталь
|22
|12
|10
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|19
|9
|10
|19
|10
|Сочи
|21
|7
|14
|14
|11
|Лада
|21
|3
|18
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5.11
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7.11
|2.11
|19:00
|Локомотив – Лада
|- : -
|2.11
|19:00
|Ак Барс – СКА
|- : -
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