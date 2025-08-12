«Лада» расторгла контракт с защитником Васиным

Защитник «Лады» Иван Васин покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним россиянином расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Васин подписал контракт с «Ладой» 27 июня. До этого он выступал за АКМ, проведя в сезоне-2024/25 30 матчей в ВХЛ и набрав 5 (1+4) очков.