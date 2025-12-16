«Лада» расторгла контракт с канадским нападающим Лоуренсом

«Лада» объявила о расторжении контракта с нападающим Джошуа Лоуренсом.

Соглашение между тольяттинским клубом и 23-летним канадцем было расторгнуто по по соглашению сторон.

Лоуренс перешел в «Ладу» летом 2025 года, подписав однолетний контракт. В конце октбяря клуб поместил игрока в список отказов.

В этом сезоне на счету форварда 14 матчей, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.