«Лада» расторгла контракт с Дюфуром

Форвард «Лады» Уильям Дюфур покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним канадцем расторгнуто по соглашению сторон.

Дюфур присоединился к «Ладе» в июле 2025 года. На его счету 3 (2+1) очка в 7 матчах за тольяттинский клуб.