«Лада» продлила контракт с форвардом Червоненко

«Лада» заключила двусторонний контракт на два сезона с нападающим Владиславом Червоненко, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний хоккеист в сезоне-2022/23 в 50 матчах регулярного чемпионата ВХЛ набрал 20 (12+8) очков. В 7 матчах плей-офф Червоненко записал на свой счет 5 (2+3) баллов.