«Лада» подписала контракты с нападающими Юрчо и Граовацем до конца сезона

«Лада» заключила контракты с нападающими Томашом Юрчо и Тайлером Граовацем.

Соглашения с 32-летними словаком и канадцем рассчитаны до конца сезона-2025/26.

На счету Юрчо 142 матча в КХЛ с учетом плей-офф, в которых он набрал 88 (35+53) очков. Ранее в лиге он выступал за «Барыс», «Авангард» и «Куньлунь».

Граовац играл в КХЛ за минское «Динамо», «Витязь», «Адмирал» и «Куньлунь». Форвард провел 217 матчей с учетом плей-офф, в которых забросил 45 шайб и отдал 57 результативных передач.

После 29 матчей тольяттинский клуб с 21 очком занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.