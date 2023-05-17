«Лада» подписала контракт с нападающим Банниковым

«Лада» объявила о продлении контракта с нападающим Матвеем Банниковым.

Соглашение с форвардом рассчитано на два года и носит двухсторонний характер.

Банников в сезоне-2022/23 выступал за «Ладу» в ВХЛ. В 24 матчах регулярного чемпионата на его счету 2 заброшенные шайбы. В 3 матчах плей-офф форвард результативными баллами не отметился.