«Лада» подняла под своды арены именной стяг олимпийского чемпиона Кошечкина

«Лада» перед матчем FONBET Чемпионата КХЛ с «Металлургом» провела церемонию поднятия под своды арены именного стяга олимпийского чемпиона Василия Кошечкина.

Кошечкин является воспитанником «Лады». Он дебютировал в составе тольяттинской команды в сезоне-2003/04 и в общей сложности провел за нее 178 матчей.

За «Металлург» хоккеист выступал с 2009 по 2010 год и с 2013-го по 2023-й, сыграв 428 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и 127 — в плей-офф. Будучи игроком магнитогорского клуба, Кошечкин стал олимпийским чемпионом. Также он является чемпионом мира 2009 года, серебряным призером чемпионата мира-2010 и бронзовым призером чемпионата мира-2007.

27 марта прошлого года, в день своего 40-летия, Кошечкин объявил о завершении карьеры игрока. Сейчас он работает в тренерском штабе «Металлурга».