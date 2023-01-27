«Лада» отправила пакет документов для вступления в КХЛ
Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев заявил, что клуб отправил в КХЛ пакет документов с гарантиями для участия в чемпионате следующего сезона.
«Финансовые гарантии были нами отправлены. Весь пакет содержит в себе документы, подтверждающие структуру клуба согласно регламенту, — цитирует Чеботарева ТАСС. — Это первая команда, детско-спортивная школа, существующая у нас на 10 возрастов. Также это документы о наличии у нас соответствующего спортсооружения, мы предоставили договор на прошлый сезон и согласие арены на продление этого договора на следующий сезон».
По словам генерального директора «Лады» финансовые средства у клуба есть на три сезона, а не на один. Также в КХЛ предоставили информацию относительно продажи билетов и маркетинговой составляющей, весь пакет получился из порядка 17 позиций.
Чеботарев отметил, что «Лада» предоставила гарантии по техническому усовершенствованию своей арены. Дворец «Лада-Арена» был построена в 2013 году и вмещает 6,2 тысячи зрителей.
«Есть определенные вопросы к спортсооружению по его техническому оснащению. Но под это дело выделены бюджетные средства, мы предоставили гарантии, что эти средства будут получены и направлены на доведение арены до требуемого состояния. Речь идет о закупке бортов, системы «видеогол», — сказал Чеботарев.
1 ноября 2022 года «Лада» подала официальную заявку на возвращение в КХЛ. Клуб выступал в лиге с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018. Команда была исключена из КХЛ в 2018 году по решению совета директоров.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|43
|13
|90
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|54
|34
|20
|74
|4
|Торпедо
|55
|35
|20
|74
|5
|Динамо М
|55
|32
|23
|72
|6
|Витязь
|55
|27
|28
|62
|7
|Спартак
|56
|25
|31
|57
|8
|Динамо Мн
|56
|22
|34
|56
|9
|Северсталь
|55
|22
|33
|56
|10
|Куньлунь
|56
|19
|37
|43
|11
|Сочи
|54
|6
|48
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|56
|34
|22
|72
|2
|Автомобилист
|54
|31
|23
|70
|3
|Ак Барс
|55
|30
|25
|69
|4
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|54
|31
|23
|66
|6
|Сал. Юлаев
|55
|28
|27
|65
|7
|Адмирал
|55
|27
|28
|61
|8
|Амур
|54
|25
|29
|56
|9
|Нефтехимик
|55
|25
|30
|54
|10
|Барыс
|57
|24
|33
|54
|11
|Трактор
|55
|23
|32
|54
|27.01
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|- : -
|27.01
|16:30
|
Барыс – Трактор
|- : -
|27.01
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|27.01
|17:00
|
Металлург – Ак Барс
|- : -
|27.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|- : -
|27.01
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|27.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -
|27.01
|19:30
|
ЦСКА – Амур
|- : -