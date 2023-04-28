Олег Браташ возглавил «Ладу», Десятков вошел в тренерский штаб
Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев сообщил об изменениях в руководстве и тренерском штабе клуба.
Он заявил, что клуб согласовал кандидатуру Олега Браташа на пост главного тренера команды. Также в тренерский штаб вошел Павел Десятков. Спортивным директором «Лады» станет Рафик Якубов.
«Подписание контрактов ожидается пятого мая. Контракты у всех на два сезона. Мои полномочия также продлены на два года», — приводит слова Чеботарева пресс-служба клуба.
Ранее «СЭ» сообщал, что в Тольятти могут перейти несколько игроков системы СКА.
13 апреля «Лада» была включена в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.
Источник: ХК Лада
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
12.04
17.04
19.04
21.04
23.04
25.04
27.04
29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -
Новости