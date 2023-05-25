«Лада» объявила о подписании контракта с Егором Бабенко

«Лада» объявила о переходе нападающего Егора Бабенко в команду.

Клуб из Тольятти заключил контракт с 26-летним россиянином на один год.

В сезоне-2022/23 Бабенко выступал за «Сочи» и набрал 10 (5+5) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Бабенко уже выступал за «Ладу» в сезоне-2017/18, тот сезон стал для него дебютным в КХЛ. Тогда форвард набрал 3 (2+1) очка в 39 играх за тольяттинцев.