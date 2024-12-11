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Сегодня, 12:25

«Лада» обменяла Сафина в «Трактор»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Лады» Остап Сафин обменян в «Трактор», сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее об этом сообщал «СЭ». Взамен на 25-летнего россиянина тольяттинцы получат защитника Марселя Ибрагимова и нападающего Данила Юртайкина.

В текущем сезоне 25-летний Сафин провел 25 матчей в КХЛ и набрал 15 (5+10) очков. На счету Юртайкина 27-летнего Юртайкина 3 (0+3) очка в 12 играх сезона, у 27-летнего Ибрагимова 2 (1+1) очка в 25 матчах.

Данил Юртайкин
ХК Лада
ХК Трактор
Марсель Ибрагимов
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