«Лада» обменяла Сафина в «Трактор»

Форвард «Лады» Остап Сафин обменян в «Трактор», сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее об этом сообщал «СЭ». Взамен на 25-летнего россиянина тольяттинцы получат защитника Марселя Ибрагимова и нападающего Данила Юртайкина.

В текущем сезоне 25-летний Сафин провел 25 матчей в КХЛ и набрал 15 (5+10) очков. На счету Юртайкина 27-летнего Юртайкина 3 (0+3) очка в 12 играх сезона, у 27-летнего Ибрагимова 2 (1+1) очка в 25 матчах.