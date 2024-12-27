«Лада» обменяла из «Куньлуня» вратаря Константина Волкова

«Лада» обменяла из «Куньлунь Ред Стар» вратаря Константина Волкова взамен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

В этом сезоне FONBET чемпионанта КХЛ голкипер провел семь матчей за «Куньлунь», отразив 83,2 процента бросков в створ при коэффициенте надежности 4,84.

Контракт с 27-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2024/25.