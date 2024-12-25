«Лада» обменяла Джозефса в «Металлург» на денежную компенсацию

Нападающий «Лады» Трой Джозефс продолжит карьеру в «Металлурге», сообщает пресс-служба КХЛ.

Клубы совершили обмен, в результате которого тольяттинцы получили денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 30-летний Джозефс провел 29 матчей в КХЛ и набрал 11 (3+8) очков при полезности «минус 2».

«Металлург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции с 46 очками после 39 игр.