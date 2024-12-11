«Лада» обменяет Сафина в «Трактор»

Как стало известно «СЭ», «Лада» в ближайшее время обменяет нападающего Остапа Сафина в «Трактор».

В обратном направлении может проследовать нападающий Данил Юртайкин.

В текущем сезоне 25-летний Сафин провел 25 матчей в КХЛ и набрал 15 (5+10) очков. На счету Юртайкина 27-летнего Юртайкина 3 (0+3) очка в 12 играх сезона.