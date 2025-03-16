«Лада» — «Нефтехимик»: видеообзор матча

«Лада» дома разгромила «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:1.

«Лада» набрала 52 очка в 65 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции, «Нефтехимик» (61 очко) — на девятой строчке.