«Лада» и «Нефтехимик» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 4 февраля. Матч на льду «Лада Арены» в Тольятти начнется в 18.00 по московскому времени.

Трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Изучать ключевые события и результат игры «Лада» — «Нефтехимик» можно в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Лада» провела 49 матчей и набрала 42 очка, в предыдущей игре сезона тольяттинцы уступили «Автомобилисту» (2:4) и продлили серию из поражений до шести встреч подряд. У «Нефтехимика» — 43 очка в 51 матче, в четверг нижнекамцы проиграли минскому «Динамо» (1:5).