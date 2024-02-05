«Нефтехимик» победил «Ладу»
«Нефтехимик» на выезде обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.
У клуба из Нижнекамска ассистентский дубль оформил Евгений Митякин. У тольяттинцев голы забили Павел Куликов и Трой Джозефс.
«Нефтехимик» набрал 61 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Лада» потерпела третье поражение подряд — 71 очко и 7-я строчка таблицы «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)
Голы: Ди — 8 (Кашников), 14:22 — 0:1. Соколов — 13 (бол., Митякин), 19:22 — 0:2. Селезнев — 3 (Сериков, Митякин), 20:46 — 0:3. Дергачев — 16, 22:26 — 0:4. Джозефс — 20 (Космачук), 49:37 — 1:4. Куликов — 4 (Сафин, М. Березин), 58:12 — 2:4.
Вратари: Подъяпольский (Трушков, 22:06) — Долганов.
Штраф: 2 — 10.
Броски: 29 (5+14+10) — 22 (13+3+6).
Судьи: Беляев, Бондарь.
5 февраля. Тольятти. Лада Арена
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