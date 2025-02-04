«Нефтехимик» победил «Ладу», тольяттинцы потерпели 7-е поражение подряд

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3. Тольяттинцы потерпели седьмое поражение подряд.

У гостей два голевых паса сделал Кирилл Капустин, 2 (1+1) очка набрал Андрей Белозеров. У хозяев шайбы забросили Дмитрий Кугрышев, Никита Попугаев и Евгений Грошев.

В первом периоде между защитником Владиславом Семиным («Лада») и Ильей Пастуховым («Нефтехимик») произошла драка.

«Нефтехимик» набрал 45 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 42 очками — на 10-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Голы: Белозеров — 15 (Капустин, Жукенов), 1:37 — 0:1. Ди — 11 (бол., Барбер, Сериков), 10:26 — 0:2. Попугаев — 11 (Шараканов), 32:01 — 1:2. Селезнев — 10 (Точилкин), 36:27 — 1:3. Кугрышев — 10 (Государев), 46:57 — 2:3. Ди — 12 (Крощинский, Капустин), 56:12 — 2:4. Грошев — 4 (мен., Алтыбармакян), 59:48 — 3:4.

Вратари: Трушков) — Долганов.

Штраф: 32- 13.

Броски: 22 (8+8+6) — 27 (14+5+8).

Судьи: Кочетов, Сидоренко.

4 февраля. Тольятти. Лада Арена.