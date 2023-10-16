«Нефтехимик» победил «Ладу» всухую на выезде
«Нефтехимик» обыграл «Ладу» на выезде в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:0.
У гостей две шайбы забросил Лукаш Клок, по одному голу у Лукаша Клока и Никиты Сетдикова.
«Нефтехимик» поднялся на десятое место в таблице Восточной конференции с 16 очками в 18 матчах. «Лада» занимает четвертую строчку с 22 очками в 20 играх.
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«Лада» (Тольятти) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Хохлов — 3, 12:03 — 0:1. Сетдиков — 3 (бол., Белозеров), 18:49 — 0:2. Клок — 2 (Хлыстов, Камара), 38:24 — 0:3. Клок — 3 (бол., Сетдиков), 56:42 — 0:4.
Вратари: Подъяпольский (Трушков, 40:00) — Долганов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (6+9+7) — 27 (10+8+9).
Судьи: Оскирко, Ромасько.
16 октября. Тольятти. Лада Арена.
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|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
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21.10
|16.10
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|0 : 4
|16.10
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|16.10
|19:30
|
СКА – Адмирал
|- : -
|16.10
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|- : -
|16.10
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|- : -
|16.10
|19:30
|
Сочи – Спартак
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