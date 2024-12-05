«Лада» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» на выезде победил «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:0.

«Металлург» одержал третью победу подряд и с 40 очками занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 31 очком — на 8-й строчке.