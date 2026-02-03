«Лада» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» на выезде одержал победу над «Ладой» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Игра проходила на «Лада Арене» (Тольятти) 3 февраля.

Дубль у гостей оформил Никита Михайлис. Александр Петунин набрал 2 (1+1) очка.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Райли Савчук. Еще одну шайбу забросил Андрей Алтыбармакян.

«Металлург» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 36 баллами располагается на 11-й строчке «Запада».