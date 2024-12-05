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«Лада» — «Металлург»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Лада» и «Металлург» встретятся в чемпионате КХЛ 5 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Лада», Telegram

«Лада» и «Металлург» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 5 декабря. Начало матча на «Лада Арене» в Тольятти — в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Лада» — «Металлург» можно в матч-центре «СЭ».

В этом сезоне КХЛ «Лада» в 31 матче набрала 31 очко, у обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 34 матча и 38 очков.

КХЛ
ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)
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8 Торпедо 32 15 17 35
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1 Трактор 33 21 12 46
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3 Автомобилист 31 19 12 42
4 Ак Барс 30 20 10 41
5 Металлург Мг 34 18 16 38
6 Адмирал 35 16 19 37
7 Нефтехимик 35 13 22 35
8 Лада 31 13 18 31
9 Авангард 32 14 18 30
10 Сибирь 30 12 18 27
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