14 августа, 16:13

«Металлург» разгромил «Ладу» в Кубке Минска

Руслан Минаев

«Металлург» с крупным счетом обыграл «Ладу» в матче Кубка Минска — 6:0.

Шайбы забросили Игорь Нечаев (дубль), Павел Тютнев (дубль), Макар Хабаров и Даниил Вовченко.

В следующем матче «Металлург» сыграет с минским «Динамо» 15 августа.

Хоккей

Кубок Минска

«Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Голы: Тютнев — 1 (М. Хабаров), 6:44 — 0:1. М. Хабаров — 1 (Козлов, Федоров), 9:55 — 0:2. Тютнев — 2 (бол., М. Хабаров), 14:01 — 0:3. Нечаев — 1 (Федоров), 32:03 — 0:4. Вовченко — 1 (Исхаков, Толчинский), 37:32 — 0:5. Нечаев — 2, 44:57 — 0:6.

Вратари: Бочаров — Амирбеков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 16 (3+6+7) — 26 (14+8+4).

14 августа. Минск. Олимпик Арена.

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 28 21 7 44
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 29 16 13 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 29 13 16 31
    7 Барыс 28 10 18 25
    8 Амур 26 10 16 24
    9 Адмирал 25 10 15 24
    10 Салават Юлаев 26 10 16 23
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 28 19 9 40
    2 Торпедо НН 30 18 12 39
    3 Северсталь 28 19 9 38
    4 Динамо Мн 27 17 10 37
    5 Динамо М 27 16 11 33
    6 Спартак 27 14 13 31
    7 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
    8 ЦСКА 28 13 15 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 25 6 19 17
    Результаты / календарь
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    19.11 19:00 Локомотив – Шанхай Дрэгонс - : -
    19.11 19:30 Сочи – Салават Юлаев - : -
    Все результаты / календарь

