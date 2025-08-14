«Металлург» разгромил «Ладу» в Кубке Минска

«Металлург» с крупным счетом обыграл «Ладу» в матче Кубка Минска — 6:0.

Шайбы забросили Игорь Нечаев (дубль), Павел Тютнев (дубль), Макар Хабаров и Даниил Вовченко.

В следующем матче «Металлург» сыграет с минским «Динамо» 15 августа.

Хоккей

Кубок Минска

«Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Голы: Тютнев — 1 (М. Хабаров), 6:44 — 0:1. М. Хабаров — 1 (Козлов, Федоров), 9:55 — 0:2. Тютнев — 2 (бол., М. Хабаров), 14:01 — 0:3. Нечаев — 1 (Федоров), 32:03 — 0:4. Вовченко — 1 (Исхаков, Толчинский), 37:32 — 0:5. Нечаев — 2, 44:57 — 0:6.

Вратари: Бочаров — Амирбеков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 16 (3+6+7) — 26 (14+8+4).

14 августа. Минск. Олимпик Арена.