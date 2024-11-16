«Металлург» в серии буллитов вырвал победу у «Лады»

«Металлург» на выезде победил «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В основное время за гостей гол забил Валерий Орехов, у хозяев отличился Иван Романов. Победный буллит на счету Андрея Козлова.

«Металлург» набрал 29 очков за 28 матчей и занимает пятое место в Восточной конференции. «Лада» потерпела третье поражение подряд. Команда из Тольятти (24 балла в 25 встречах) идет восьмой в турнирной таблице.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Орехов — 4 (Канцеров), 16:29 — 0:1. Романов — 4 (Кугрышев, Фисенко), 40:15 — 1:1.

Победный буллит: Козлов.

Вратари: Подъяпольский — Набоков.

Штраф: 9 — 7.

Броски: 36 (15+12+7+2) — 35 (14+10+6+5).

Судьи: Васильев, Ромасько.

16 ноября. Тольятти. Лада Арена.