«Металлург» в серии буллитов вырвал победу у «Лады»
«Металлург» на выезде победил «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
В основное время за гостей гол забил Валерий Орехов, у хозяев отличился Иван Романов. Победный буллит на счету Андрея Козлова.
«Металлург» набрал 29 очков за 28 матчей и занимает пятое место в Восточной конференции. «Лада» потерпела третье поражение подряд. Команда из Тольятти (24 балла в 25 встречах) идет восьмой в турнирной таблице.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Орехов — 4 (Канцеров), 16:29 — 0:1. Романов — 4 (Кугрышев, Фисенко), 40:15 — 1:1.
Победный буллит: Козлов.
Вратари: Подъяпольский — Набоков.
Штраф: 9 — 7.
Броски: 36 (15+12+7+2) — 35 (14+10+6+5).
Судьи: Васильев, Ромасько.
16 ноября. Тольятти. Лада Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|24
|5
|50
|2
|Спартак
|26
|17
|9
|37
|3
|СКА
|28
|16
|12
|35
|4
|Динамо М
|26
|15
|11
|33
|5
|ЦСКА
|24
|12
|12
|31
|6
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|7
|Северсталь
|25
|15
|10
|30
|8
|Динамо Мн
|26
|14
|12
|30
|9
|Витязь
|27
|12
|15
|25
|10
|Сочи
|25
|10
|15
|22
|11
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|26
|18
|8
|39
|2
|Автомобилист
|25
|17
|8
|36
|3
|Ак Барс
|24
|16
|8
|33
|4
|Сал. Юлаев
|24
|16
|8
|33
|5
|Металлург Мг
|28
|14
|14
|29
|6
|Адмирал
|27
|12
|15
|29
|7
|Нефтехимик
|28
|9
|19
|26
|8
|Лада
|25
|10
|15
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|25
|10
|15
|22
|11
|Барыс
|26
|7
|19
|16
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|16.11
|14:00
|
Авангард – Нефтехимик
|3 : 2 ОТ
|16.11
|14:30
|
Автомобилист – Адмирал
|1 : 0
|16.11
|17:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|16.11
|17:00
|
Лада – Металлург Мг
|1 : 2 Б