«Лада» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 16 ноября. Игра пройдет в Тольятти на «Лада Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в Тольятти в прямом эфире проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также в прямом эфире матч лиги можно смотреть на канале «КХЛ» и сайте лиги. Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру на телеканале «ТВ-ИН» — в 18.50 по местному времени.

Следите за ключевыми событиями игры «Лада» — «Металлург» в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Лада» сыграла 24 матча и набрала 23 очка, в последнем из них тольяттинцы уступили «Салавату Юлаеву» (1:3). У обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 27 матчей и 27 очков, в предыдущей встрече «сталевары» проиграли «Трактору» (0:4).