«Лада — Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Лада» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 16 ноября. Игра пройдет в Тольятти на «Лада Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.
Трансляцию матча в Тольятти в прямом эфире проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также в прямом эфире матч лиги можно смотреть на канале «КХЛ» и сайте лиги. Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру на телеканале «ТВ-ИН» — в 18.50 по местному времени.
Следите за ключевыми событиями игры «Лада» — «Металлург» в матч-центре на сайте «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Лада» сыграла 24 матча и набрала 23 очка, в последнем из них тольяттинцы уступили «Салавату Юлаеву» (1:3). У обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 27 матчей и 27 очков, в предыдущей встрече «сталевары» проиграли «Трактору» (0:4).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|23
|5
|48
|2
|Спартак
|26
|17
|9
|37
|3
|СКА
|28
|16
|12
|35
|4
|Динамо М
|26
|15
|11
|33
|5
|ЦСКА
|24
|12
|12
|31
|6
|Торпедо
|27
|13
|14
|31
|7
|Северсталь
|25
|15
|10
|30
|8
|Динамо Мн
|26
|14
|12
|30
|9
|Витязь
|27
|12
|15
|25
|10
|Сочи
|25
|10
|15
|22
|11
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|26
|18
|8
|39
|2
|Автомобилист
|24
|16
|8
|34
|3
|Ак Барс
|24
|16
|8
|33
|4
|Сал. Юлаев
|24
|16
|8
|33
|5
|Адмирал
|26
|12
|14
|29
|6
|Металлург Мг
|27
|13
|14
|27
|7
|Нефтехимик
|27
|9
|18
|25
|8
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|9
|Лада
|24
|10
|14
|23
|10
|Авангард
|24
|9
|15
|20
|11
|Барыс
|26
|7
|19
|16
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|16.11
|14:00
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|16.11
|14:30
|
Автомобилист – Адмирал
|- : -
|16.11
|17:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|16.11
|17:00
|
Лада – Металлург Мг
|- : -