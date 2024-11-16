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Сегодня, 14:30

«Лада — Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Лада» и «Металлург» встретятся в матче КХЛ 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Александр Пятюнин.
Фото Getty Images

«Лада» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 16 ноября. Игра пройдет в Тольятти на «Лада Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в Тольятти в прямом эфире проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также в прямом эфире матч лиги можно смотреть на канале «КХЛ» и сайте лиги. Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру на телеканале «ТВ-ИН» — в 18.50 по местному времени.

Следите за ключевыми событиями игры «Лада» — «Металлург» в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Лада» сыграла 24 матча и набрала 23 очка, в последнем из них тольяттинцы уступили «Салавату Юлаеву» (1:3). У обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 27 матчей и 27 очков, в предыдущей встрече «сталевары» проиграли «Трактору» (0:4).

КХЛ
ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)
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4 Сал. Юлаев 24 16 8 33
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 27 13 14 27
7 Нефтехимик 27 9 18 25
8 Сибирь 25 10 15 23
9 Лада 24 10 14 23
10 Авангард 24 9 15 20
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