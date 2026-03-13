«Лада» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

13 марта «Лада» приняла «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра в Тольятти закончилась победой железнодорожников — 4:2.

За «Локомотив» хет-трик оформил Максим Шалунов, еще один гол забил Александр Полунин. В составе «Лады» отличились Никита Михайлов и Андрей Алтыбармакян.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.