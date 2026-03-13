«Лада» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ
13 марта «Лада» приняла «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра в Тольятти закончилась победой железнодорожников — 4:2.
За «Локомотив» хет-трик оформил Максим Шалунов, еще один гол забил Александр Полунин. В составе «Лады» отличились Никита Михайлов и Андрей Алтыбармакян.
Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.
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|Ак Барс
|10
|6
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|13
|4
|Салават Юлаев
|8
|5
|3
|11
|5
|Барыс
|9
|5
|4
|10
|6
|Автомобилист
|9
|3
|6
|8
|7
|Авангард
|8
|4
|4
|8
|8
|Амур
|8
|3
|5
|7
|9
|Адмирал
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|2
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|6
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|9
|2
|7
|6
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|Западная конференция
|И
|В
|П
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|1
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|8
|2
|16
|2
|СКА
|8
|7
|1
|14
|3
|ЦСКА
|9
|6
|3
|12
|4
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|8
|6
|2
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Динамо М
|10
|5
|5
|10
|7
|Северсталь
|9
|4
|5
|9
|8
|Шанхай Дрэгонс
|6
|4
|2
|8
|9
|Динамо Мн
|8
|2
|6
|8
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|Лада
|9
|1
|8
|5
|11
|Сочи
|8
|1
|7
|2
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1.10
2.10
|27.09
|10:00
|Адмирал – Нефтехимик
|3 : 5
|27.09
|13:30
|Сибирь – Локомотив
|1 : 2
|27.09
|15:00
|Барыс – СКА
|3 : 5
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