«Лада» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Лада» и «Локомотив» сыграют матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 5 сентября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Лада-Арена» в Тольятти. Начало — 18.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Лада» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут канал «КХЛ» и официальный сайт КХЛ . Также по платной подписке транслировать игру будет онлайн-платформа «Кинопоиск» .
Кроме того, трансляция матча «Лада» — «Локомотив» пройдет на ярославском телеканале «Первый Ярославский» для жителей этого города.
«Лада» в сезоне-2023/24 стала седьмой в Восточной конференции и вылетела из плей-офф в первом раунде. «Локомотив» — финалист Кубка Гагарина-2024, 3 сентября на старте этого регулярного чемпионата ярославцы победили «Металлург» в гостевом матче Кубка открытия (3:2)
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|Барыс
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|Сал. Юлаев
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|Ак Барс
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|Амур
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|Лада
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|Металлург Мг
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|Трактор
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|Западная конференция
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|Северсталь
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|Куньлунь РС
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|3
|Локомотив
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|ЦСКА
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|СКА
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|Спартак
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|7
|Динамо Мн
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|8
|Сочи
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|0
|9
|Витязь
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|1
|0
|10
|Динамо М
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|1
|0
|11
|Торпедо
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|1
|0
|5.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
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|17:00
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Металлург Мг – СКА
|- : -
|5.09
|18:00
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Лада – Локомотив
|- : -
|5.09
|19:30
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Спартак – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:30
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Динамо Мн – Амур
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