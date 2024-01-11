«Локомотив» нанес «Ладе» пятое поражение подряд
«Локомотив» на выезде обыграл «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Решающий буллит забросил Максим Шалунов, который также отличился в основное время матча. Еще одну шайбу ярославцев забросил Георгий Иванов.
За хозяев отличились Троя Джозефс и Дмитрий Кугрышев.
«Локомотив» (70 очков) после 49 матчей вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. «Лада» (59 в 51 игре) идет шестой на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Джозефс — 16 (Космачук), 13:25 — 1:0. Иванов — 9 (Кирьянов, Никулин), 35:30 — 1:1. Шалунов — 16 (Каюмов, Елесин), 36:38 — 1:2. Кугрышев — 13 (бол., М. Березин, Космачук), 38:00 — 2:2.
Победный буллит: Шалунов.
Вратари: Трушков — Мурашов (36:14 — 36:38).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 31 (7+7+14+3) — 29 (6+10+7+6).
Судьи: Светилов, Соин.
11 января. Тольятти. Лада Арена. 4657 зрителей.
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|11.01
|17:00
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Металлург Мг – Сочи
|4 : 1
|11.01
|18:00
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Лада – Локомотив
|2 : 3 Б
|11.01
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ЦСКА – Динамо М
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Динамо Мн – Торпедо
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