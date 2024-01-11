«Лада» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» и «Локомотив» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Тольятти 11 января и завершилась победой гостей — 3:2 Б.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Локомотив» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Решающий буллит забросил Максим Шалунов, который также отличился в основное время матча. Еще одну шайбу ярославцев забросил Георгий Иванов. За хозяев отличились Троя Джозефс и Дмитрий Кугрышев.