«Локомотив» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

«Локомотив» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

Встреча прошла на «Лада-Арене» в Тольятти.

Единственную шайбу на 34-й минуте забросил нападающий гостей Денис Алексеев после передач Александра Полунина и Никиты Черепанова.

«Локомотив» одержал третью победу подряд, набрал 45 очков и занимает второе место в Западной конференции. «Лада» с 19 очками располагается на десятой строчке.

В следующем матче «Локомотив» 29 ноября сыграет на выезде с «Северсталью», а «Лада» 1 декабря примет «Трактор».