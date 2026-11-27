«Локомотив» обыграл «Ладу» в матче КХЛ
«Локомотив» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.
Встреча прошла на «Лада-Арене» в Тольятти.
Единственную шайбу на 34-й минуте забросил нападающий гостей Денис Алексеев после передач Александра Полунина и Никиты Черепанова.
«Локомотив» одержал третью победу подряд, набрал 45 очков и занимает второе место в Западной конференции. «Лада» с 19 очками располагается на десятой строчке.
В следующем матче «Локомотив» 29 ноября сыграет на выезде с «Северсталью», а «Лада» 1 декабря примет «Трактор».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|21
|9
|45
|2
|Авангард
|29
|18
|11
|38
|3
|Нефтехимик
|32
|16
|16
|37
|4
|Амур
|29
|16
|13
|34
|5
|Автомобилист
|30
|15
|15
|34
|6
|Трактор
|31
|14
|17
|34
|7
|Салават Юлаев
|30
|15
|15
|33
|8
|Ак Барс
|33
|15
|18
|33
|9
|Барыс
|30
|15
|15
|31
|10
|Сибирь
|31
|11
|20
|26
|11
|Адмирал
|29
|11
|18
|26
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|30
|22
|8
|46
|2
|Локомотив
|30
|22
|8
|45
|3
|Северсталь
|30
|18
|12
|38
|4
|Торпедо НН
|29
|17
|12
|37
|5
|Спартак
|31
|15
|16
|35
|6
|Динамо М
|31
|15
|16
|35
|7
|Динамо Мн
|31
|13
|18
|33
|8
|Шанхай Дрэгонс
|28
|14
|14
|31
|9
|СКА
|29
|14
|15
|30
|10
|Лада
|31
|7
|24
|19
|11
|Сочи
|30
|8
|22
|18
Результаты / календарь
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
|27.11
|18:00
|Лада – Локомотив
|0 : 1
|27.11
|19:00
|Северсталь – Сибирь
|- : -
|27.11
|19:30
|СКА – Барыс
|- : -
Новости