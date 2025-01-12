«Лада» — «Куньлунь»: видеообзор матча

«Куньлунь Ред Стар» победил «Ладу» в выездном матче FONBET КХЛ — 2:3 Б.

После 44 матчей «Куньлунь» занимает 9-е место в Западной конференции с 44 очками. «Лада» — на 9-й строчке в Восточной конференции (40 очков в 42 матчах).