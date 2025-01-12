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Сегодня, 18:55

«Куньлунь» по буллитам обыграл «Ладу» и продлил победную серию до 7 матчей

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Куньлунь Ред Стар» победил «Ладу» в выездном матче FONBET КХЛ — 2:3 Б.

За китайскую команду шайбы забросили Колин Кэмпбелл и Ярослав Лихачев, победный буллит исполнил также Кэмпбелл. У тольяттинцев голы забили Александр Волков и Рафаэль Бикмуллин.

Пекинский клуб одержал 7-ю победу подряд.

После 44 матчей «Куньлунь» занимает 9-е место в Западной конференции с 44 очками. «Лада» — на 9-й строчке в Восточной конференции (40 очков в 42 матчах).

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Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кэмпбелл — 7 (Сомерби, С. Фу), 9:00 — 0:1. А. Волков — 3 (бол., Кугрышев, Фисенко), 27:38 — 1:1. Бикмуллин — 4 (Ожгихин, Березин), 42:16 — 2:1. Лихачев — 4 (С. Фу), 45:44 — 2:2.

Победный буллит: Кэмпбелл.

Вратари: К.Л. Волков — Рибар.

Штраф: 16 — 24.

Броски: 28 (8+9+10+1) — 30 (8+9+8+5).

Судьи: Васильев, Мочалов.

12 января. Тольятти. Лада Арена. 5360 зрителей

ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Лада
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 СКА 43 25 18 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 45 27 18 59
2 Сал. Юлаев 43 28 15 58
3 Ак Барс 42 27 15 56
4 Металлург Мг 44 27 17 56
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 42 18 24 40
9 Лада 42 17 25 40
10 Нефтехимик 43 14 29 39
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 44 9 35 23
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Авангард – Сал. Юлаев
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