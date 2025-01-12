«Куньлунь» по буллитам обыграл «Ладу» и продлил победную серию до 7 матчей
«Куньлунь Ред Стар» победил «Ладу» в выездном матче FONBET КХЛ — 2:3 Б.
За китайскую команду шайбы забросили Колин Кэмпбелл и Ярослав Лихачев, победный буллит исполнил также Кэмпбелл. У тольяттинцев голы забили Александр Волков и Рафаэль Бикмуллин.
Пекинский клуб одержал 7-ю победу подряд.
После 44 матчей «Куньлунь» занимает 9-е место в Западной конференции с 44 очками. «Лада» — на 9-й строчке в Восточной конференции (40 очков в 42 матчах).
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кэмпбелл — 7 (Сомерби, С. Фу), 9:00 — 0:1. А. Волков — 3 (бол., Кугрышев, Фисенко), 27:38 — 1:1. Бикмуллин — 4 (Ожгихин, Березин), 42:16 — 2:1. Лихачев — 4 (С. Фу), 45:44 — 2:2.
Победный буллит: Кэмпбелл.
Вратари: К.Л. Волков — Рибар.
Штраф: 16 — 24.
Броски: 28 (8+9+10+1) — 30 (8+9+8+5).
Судьи: Васильев, Мочалов.
12 января. Тольятти. Лада Арена. 5360 зрителей
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|24
|44
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|В
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|О
|1
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|59
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|15
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|3
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|19
|54
|6
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|22
|21
|47
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|19
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|45
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|12.01
|14:00
|
Авангард – Сал. Юлаев
|3 : 2
|12.01
|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|4 : 3 Б
|12.01
|16:00
|
Лада – Куньлунь РС
|2 : 3 Б
|12.01
|17:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -