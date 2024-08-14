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Сегодня, 15:31

«Лада» разгромила сборную Казахстана в матче предсезонного турнира

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лада» с крупным счетом победила сборную Казахстана в первом матче Кубка президента Республики Казахстан — 7:1. Встреча прошла в Астане.

У тольяттинского клуба шайбы заросили Остап Сафин, Архип Неколенко, Николай Владимиров, Арсений Коромыслов, Никита Михайлов, Глеб Семенов и Евгений Грошев. За казахстанскую сборную отличился Роман Старченко.

Следующий матч «Лада» проведет 15 августа с «Амуром», а Казахстан в этот же день сыграет с «Барысом».

Кубок президента Республики Казахстан

«Лада» (Тольятти) — Казахстан — 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)

Голы: Сафин — 1 (мен.), 3:33 — 1:0. Старченко — 1 (бол., Бекетаев, Муратов), 4:08 — 1:1. Неколенко — 1 (Ожгихин, Кугрышев), 5:16 — 2:1. Владимиров — 1 (Сафин, Джозефс), 15:32 — 3:1. Коромыслов — 1 (Кугрышев), 25:41 — 4:1. Михайлов — 1 (бол., Червоненко, Коромыслов), 37:45 — 5:1. Грошев — 1 (Михайлов), 45:30 — 7:1.

Вратари: Трушков (Третьяк, 40:00, Трушков, 41:25) — Бояркин (Павленко, 46:10).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 20 (9+7+4) — 17 (8+6+3).

Судьи: Ефремов, Морозов.

14 августа. Астана. Барыс-Арена.

Сборная Казахстана по хоккею
ХК Лада
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