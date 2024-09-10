«Лада» примет московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 10 сентября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Лада-Арена» в Тольятти. Начало — 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Лада» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут канал «КХЛ ТВ» и официальный сайт КХЛ. Также смотреть встречу по платной подписке можно на онлайн-платформе «Кинопоиск».

«Лада» в регулярном чемпионате КХЛ провела 3 матча и с 6 очками возглавляет Западную конференцию. «Динамо» набрало 2 очка в 2 матчах и располагается на 10 строчке.

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